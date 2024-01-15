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Uşaklı sporcu Ali Peker, U20 Türkiye Salon Atletizmde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Uşaklı sporcu Ali Peker, U20 Türkiye Salon Atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

Uşaklı sporcu Ali Peker, İstanbul'da düzenlenen U20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında 19.92 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Peker, 2024 U20 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Uşaklı sporcu Ali Peker, U20 Türkiye Salon Atletizmde Türkiye şampiyonu oldu
15.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:01
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Uşaklı sporcu Ali Peker, U20 Türkiye Salon Atletizmde Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul'da Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen U20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Uşaklı Sporcu Ali Peker, 19.92 metrelik derecesi ile gülle atma branşında Türkiye Şampiyonası oldu. Öte yandan Peker, 27-31 Ağustos tarihlerinde Peru'da düzenlenecek olan 2024 U20 Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında Türkiye'yi temsil edecek. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Uşaklı sporcu Ali Peker, U20 Türkiye Salon Atletizmde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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