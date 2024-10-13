Üsküdar Belediyespor Tur Atladı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyespor Tur Atladı

Üsküdar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda ZRK Bjelovar'ı 32-24 yenerek tur atladı.

13.10.2024 20:49
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Üsküdar Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar'ı 32-24 yenerek tur atladı.

Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Üsküdar Belediyespor, sahadan 32-24 galip ayrıldı.

Hırvatistan'da yapılan ilk maçı da 32-26 alan İstanbul temsilcisi, rövanş müsabakasını da kazanarak tur atladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Üsküdar Belediyespor Tur Atladı - Son Dakika

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