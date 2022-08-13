Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda şampiyonanın ikinci gününde sporcular üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ederken Sıla Özkan, İrlandalı rakibi Robyn Carlyle yenerek bir üst tura çıktı.

Kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun temsil ettiği Türkiye Milli Takımı'nda erkeklerde ise Batu Baş, Salih Babahanoğlu ile Cahit Emin Akyüz de rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine, organizasyonun Türkiye'de yapılmasının Türk sporculara avantaj sağladığını söyledi.

Gelecek yıllarda yapılacak olimpiyatların ana çekirdeğini Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılan sporcuların oluşturacağını belirten Gözgeç, "Bizim ev sahibi olmamız kendi ülkemizde kendi seyircimiz önünde olmamız sporcularımıza öz güven kazandırıyor. Bu organizasyon Erzurum'un tanınması ve ülkemiz boksunun tanınmasında önemli bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.