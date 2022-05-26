UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı

26.05.2022 23:12

Şırnak'ta Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Cudi Cup Futbol Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Cudi Cup Futbol Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile Şehir Stadı'nda düzenlenen turnuvada Kars, Adıyaman, Ağrı, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Erzurum, Şırnak ve Trabzon'dan 12 yaş altı takımları mücadele ediyor.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, turnuvanın açılışında, kentin bilim, sanat ve sporuyla gelişim ve dönüşümüyle gündeme geldiğini, buna vesile olmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Gece gündüz demeden yorulmadan aşkla, şevkle hep birlikte Şırnak'ın daha güzel yarınlara kavuşması için emek sarf edeceklerini belirten Bilgin, "Futbol gibi spor oyunları etkinlikleri özellikle toplumları, milletleri ve devletleri kaynaştıran en önemli unsurlardan biridir. Buradaki sporcular, ulusal ve uluslararası arenada misafirperverliğimizi anlatacak. Hep birlikte Şırnak'ımızı daha güzel yarınlara taşımak için çaba gösterip bu güzellikleri dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentte her gün farklı bir etkinliğin düzenlendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilik ve diğer kurumların destekleriyle şehrin, son yılların en iyi organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yarka yaptığı konuşmada, "Geçmiş yıllarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle gençlerimiz spor etkinlikleri yapamadı. Okula bile doğru düzgün gidemediniz. Son 4-5 yıl içerisinde sağlanan huzur ve güvenlik ortamlarıyla artık kentimiz sporla anlıyor. Belediye olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ise organizasyonun ilk ayağını Şırnak'ta yapmanın heyecanını yaşadıklarını, turnuvada şampiyon takımın 2023 yılında Erzurum'daki UYAFA Palandöken Cup 2023 Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ve protokol üyeleri sporculara çeşitli spor malzemeleri hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı
UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı
UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı
UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı

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Kaynak: AA

Erzurum, gençlik, Şırnak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika


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