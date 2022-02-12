Üye Girişi
Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu - Son Dakika

Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu

12.02.2022 16:15

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır sahalara geri döndü. Taraftarların dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Bayındır, 30 Ekim 2021 tarihinde sakatlandığı Konyaspor maçı sonrası formasına kavuştu. Omuz sakatlığını atlatan başarılı kaleci,105 gün sonra emanetini geri aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır iyileşerek sahalara geri döndü. Giresun ekibiyle oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlayan Bayındır, yaşadığı omuz sakatlığının ardından yaklaşık 3.5 ay sonra formasına kavuşmuş oldu.

105 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

30 Ekim 2021 tarihinde oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanan 23 yaşındaki kaleci, 12 Şubat 2022 tarihinde oynanan Giresunspor maçında forma giyerek 105 günün ardından sahalara geri dönmüş oldu. Altay Bayındır, sakatlandığı döneme kadar bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkmıştı. Bayındır, bu maçlarda 19 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

ONUN YOKLUĞUNDA BERKE FORMA GİYMİŞTİ

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Berke Özer forma şansı bulmaya başlamış ve Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkmıştı. 2000 doğumlu kaleci, Altay'ın yokluğunda bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.

YORUMLAR
500

Altay Bayındır, Giresunspor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement