VakıfBank Final Four'da Mücadele Edecek

VOLEYBOL

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four'da temsilcimiz Vakıfbank'la birlikte 3 İtalyan takımı 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda şampiyonluk için mücadele edecek. Final Four'da yarı finalinin ilk maçında son şampiyon Conegliano ile Vero Volley yarın karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Diğer yarı final maçında ise Scandicci ile temsilcimiz VakıfBank cumartesi saat 19.00'da finale çıkmak için mücadele edecek.

Banu Can Schürmann: Bizim mottomuz, her maçı final gibi oynamak

'39 yıl bir şeyde sürdürülebilir olmak; hem başarı hem kültür hem de destekle alakalı'

'Giovanni inanılmaz bir antrenör'

'Avrupa voleybolunu taşıyanlar Türk ve İtalyan takımları'

Kiera van Ryk: Bizim o ligde bulunuyor olmamız da çok büyük bir başarı

'Biz takım olarak birleşerek çok güzel bir atılım yaptık'

'Neden bu sporu yaptığımı düşünerek hareket ediyorum'

'Takımımız için savaşacağız'

Guidetti: Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz

Türk voleybolunu Avrupa'da temsil etmenin önemine değinen Guidetti, "Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki burada daha fazla Türk takımı olsun. Bunun olmamasının sebeplerinden biri de yabancı kuralı. İtalyanlar yabancı kuralı sayesinde Avrupa kupalarında daha başarılı oluyorlar" dedi.

GALATASARAY

- Sarı-kırmzılı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

SÜPER LİG

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.15 Porto - Moreirense (Deniz Gül)

BASKETBOL

- EuroLeague Çeyrek Final

20.30 Anadolu Efes (1) - (2) Panathinaikos

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Manisa Basket - Galatasaray

60. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

Türkiye Bisiklet Turu Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecek