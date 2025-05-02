VakıfBank Final Four'da Mücadele Edecek - Son Dakika
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Spor

VakıfBank Final Four'da Mücadele Edecek

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four'unda VakıfBank, 3 İtalyan takımıyla İstanbul'da yarışacak.

02.05.2025 10:41
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VOLEYBOL

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four'da temsilcimiz Vakıfbank'la birlikte 3 İtalyan takımı 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda şampiyonluk için mücadele edecek. Final Four'da yarı finalinin ilk maçında son şampiyon Conegliano ile Vero Volley yarın karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Diğer yarı final maçında ise Scandicci ile temsilcimiz VakıfBank cumartesi saat 19.00'da finale çıkmak için mücadele edecek.

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Kaynak: DHA

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