VakıfBank'ın başantrenörü Guidetti'nin oyuncularına güveni tam Açıklaması - Son Dakika
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VakıfBank'ın başantrenörü Guidetti'nin oyuncularına güveni tam Açıklaması

21.05.2022 16:02
VakıfBank'ın başantrenörü Guidetti'nin oyuncularına güveni tam Açıklaması

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde yarın İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu sezon başardıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde yarın İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu sezon başardıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Guidetti, "Bu sezon şu ana kadar başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum. Büyük zorluklarla karşılaştığımız uzun ve zorlu bir sezonda her bir engeli aşmayı başardık. Bu sezon büyük baskılar altından nasıl kalkabileceğimizi öğrendiğimiz bir sezon oldu. Her zaman dediğimiz gibi 'Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır.' Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde bu baskı dolu, zorlu durumlarda hep güçlü kaldık. Bunun için de oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum çünkü her zaman sonuna kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak da finali kazanmak istediklerini belirterek, "Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık ve artık son dönemeçteyiz. Uzun ve zorlu bir sezon geride kaldı. Kolay bir maç olmayacak. Imoco Volley'le karşı son yıllarda birçok finalde karşılaştık. İki ekip de birbirini çok yakından tanıyor. Bu maçı da kazanarak 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

VakıfBank-Imoco Conegliano CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, Stozice Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi, Ljubljana, Slovenya, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank'ın başantrenörü Guidetti'nin oyuncularına güveni tam Açıklaması - Son Dakika


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