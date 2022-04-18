Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi - Son Dakika
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Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi

18.04.2022 15:44
Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, siyah kuşak karate kıyafeti giydi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, siyah kuşak karate kıyafeti giydi.

Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta yapılacak olan "Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası" öncesi Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ve beraberindeki heyet, Vali Salih Ayhan'ı ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

İlk ziyarette Vali Ayhan, Sivas'ın spor altyapısı hakkında misafirlerine bilgi verdi. Sivas'ta "Spor Sivas" projesi başta olmak üzere bu yöndeki çalışmaların diğer illere örnek olduğunu belirten Vali Ayhan; "Karate Şampiyonasının da ilimizde yapılmasından dolayı mutluyuz. İnşallah Avrupa ve Dünya Şampiyonasını da Sivas'ta yaparız" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ise Vali Salih Ayhan'a siyah kuşak karate kıyafeti takdim etti.

Bilgin başarılar diledi

Daha sonra Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve beraberindeki heyet, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. 19-24 Nisan'da Sivas'ta düzenlenecek olan şampiyonada, yaklaşık 5 bin sporcu ve ailesinin en iyi şekilde ağırlanacağını belirten Bilgin, tüm sporculara başarılar diledi. Uğuz, günün anısına Belediye Başkanı Bilgin'e siyah kuşak karate kıyafeti giydirdi. - SİVAS

Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi
Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi
Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi
Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi
Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi

YORUMLAR
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Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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