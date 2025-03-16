Van Büyükşehir Belediyespor U-18 Takımı İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyespor U-18 Takımı İl Şampiyonu Oldu

Van Büyükşehir Belediyespor U-18 Takımı İl Şampiyonu Oldu

Yerel U-18 Yaş Kategorisi Liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U-18 takımı, finalde Van Altay Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek 2024-2025 sezonu il şampiyonu oldu.

16.03.2025 15:15  Güncelleme: 15:17
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Yerel U-18 Yaş Kategorisi Liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U-18 takımı, 2024-2025 sezonu il şampiyonu oldu.

2024-2025 Sezonu Yerel U-14 Ligi sezonu finali maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile Van Altay Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. Final maçını Van İl ASFK Başkanı Ramazan Kıvanç, Van İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Taner Coşkun, Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda sporsever takip etti.

İpekyolu İlçe Stadında oynanan müsabakada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü U18 Takımı ile Van Altay Spor Kulübü Takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Van Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da ataklarını sürdüren taraf oldu. Kırmızı siyahlılar, üst üste bulduğu gollerle müsabakayı 7-0 gibi farklı bir skorla tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluğu getiren golleri Ufuk Rızaoğlu (3) ve Baran Çeltek, İlhami Yücel, Yunus Emre Oluk ve Çağrı Kahraman kaydetti. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü oyuncuları maçın ardından şampiyonluk kupasını Van İl ASFK Başkanı Ramazan Kıvanç, Van İl Tertip Komitesi Başkanı Vedat Balkış, İl Hakem Kurulu başkan Vekili Taner Coşkun'dan aldı.

Kupa töreni sonrası kısa bir konuşma yapan Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, kulübün tamamının alt yapısından yetişen sporcuları ile bu başarıyı yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. Başkan Fatih Sevinç, "Tüm branşlarımızda ilk önceliğimiz alt yapılarımızdır. Bugün de kendi alt yapı çocuklarımızla bu başarıyı yakalamak gurur verici oldu. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Kulübümüz bölge şampiyonasında gururla kentimizi temsil edecektir. Bundan sonraki süreçte de takımımıza sağlıklı ve başarı dolu müsabakalar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyespor U-18 Takımı İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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