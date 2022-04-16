Van'da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı - Son Dakika
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Van'da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı

16.04.2022 11:17
Van'da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tenis Grup müsabakaları, Van'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tenis Grup müsabakaları, Van'da başladı.

İpekyolu Spor Kompleksinde, 9 ilden 8 kız ve 8 erkek takımın katılımı ile düzenlenen müsabakalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İnanç, "15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen bu müsabakalara Ağrı, Van, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kars, Iğdır, Malatya ve Tunceli illerinin kız ve erkek takımları yer alacak. Müsabakalarda dereceye giren takımlar, 16 Haziran'da Şırnak ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak" dedi. - VAN

Van'da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı
Van'da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı

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İpekyolu, gençlik, Tenis, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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