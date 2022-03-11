Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası

11.03.2022 14:10
Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' başladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' başladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin verimliliği ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Basketbol Müsabakası', Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Takımı arasında başladı. Edremit ilçesi Nur Tatar Spor Salonunda yapılan ve toplamda 14 kurumdan yaklaşık 196 sporcunun katıldığı müsabakalar, 40 dakikalık 4 periyot halinde oynanacak.

Renkli görüntüler eşliğinde başlayan karşılaşmanın ilk yarısını 23-16 önde kapatan Van Büyükşehir Belediyesi, ikinci devrede de kontrollü bir oyunla üstünlüğünü koruyup parkeden 49-44 ayrıldı.

Van'da kamu kurumları ve STK'lara yönelik sportif aktivitelerin artarak devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "İlimizdeki sosyal ve sportif aktiviteleri artırmak, tüm kamu kurumları arasında kaynaşmayı sağlamak ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla müdürlüğümüz ve ilgili il temsilciliklerimiz ile faaliyet programımıza aldığımız basketbol turnuvası Nur Tatar Spor Salonumuzda, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat takımlarımız arasındaki karşılaşma ile başladı. Basketbol turnuvamızın hemen ardından masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarımızın faaliyetleri ile devam edecektir. Müdürlüğümüz tarafından kurumlarımıza yönelik gerçekleştirilen spor organizasyonlarına katılımlar bir hayli yüksek. Bu tür faaliyetlerimizin tüm kamu kurumları arasında kaynaşmayı sağlamak için güzel bir fırsat olacağına inanıyoruz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz tüm organizasyonlarda her zaman desteğini hissettiğimiz Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, organizasyonumuza katılım sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, turnuvalara katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası
Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

basketbol, gençlik, Kamu, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 ABD'nin biyolojik araştırma tesisleri nedeniyle DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement