Van'da "Tırmanış Şampiyonası" başladı - Son Dakika
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Van'da "Tırmanış Şampiyonası" başladı

21.05.2022 12:53
Van'da "Tırmanış Şampiyonası" başladı

Van'da Okul Sporları Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Van'da Okul Sporları Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip Büyükşehir Belediyesinin şampiyonaya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkı'nda düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 24 kentten yaklaşık 400 sporcu katıldı. Festival havasında geçen şampiyonada Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden de 16 sporcu Van için mücadele edecek."

Van'da Tırmanış Şampiyonası başladı
Van'da Tırmanış Şampiyonası başladı
Van'da Tırmanış Şampiyonası başladı
Van'da Tırmanış Şampiyonası başladı
Van'da Tırmanış Şampiyonası başladı

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Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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