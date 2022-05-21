Van'da "Tırmanış Şampiyonası" başladı

Van'da Okul Sporları Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip Büyükşehir Belediyesinin şampiyonaya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkı'nda düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 24 kentten yaklaşık 400 sporcu katıldı. Festival havasında geçen şampiyonada Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden de 16 sporcu Van için mücadele edecek."