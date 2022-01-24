Üye Girişi
Vanlı boksörler madalyalarla döndü - Son Dakika

Vanlı boksörler madalyalarla döndü

24.01.2022 10:12
Vanlı boksörler madalyalarla döndü

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonası'na katılan Vanlı genç boksörler, 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği madalyası ile döndü.

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonası'na katılan Vanlı genç boksörler, 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği madalyası ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 faaliyet programında yer alan ve 14-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Aydın Efeler Atatürk Spor Salonu'nda 38 ilden, 220 sporcunun 13 sıklette 6 gün boyunca mücadele ettiği Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya katılan Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencisi Yakut Yılmaz 60 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Mesut Özata Anadolu Lisesi öğrencisi Burkan Erdemir 54 kiloda, Pakistan Türkiye Dostluğu Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Duman ise 48 kiloda sergiledikleri performans ile Türkiye ikinciliği madalyasının sahibi oldu.

Sporcuların gösterdiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Aydın'da 38 ilden 220 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonasına bizlerde ilimizi temsilen 5 sporcumuz ile katılım sağladık. 6 gün boyunca zorlu ve 13 farklı sıklette mücadele eden sporcularımızdan 60 kiloda Yakut Yılmaz Türkiye şampiyonu olurken, 54 kiloda Burkan Erdemir ile 48 kiloda Demhat Duman Türkiye ikinciliği madalyasını ilimize kazandırmayı başardılar. Yani toplam 5 sporcumuzdan 1 sporcumuz Türkiye şampiyonu, 2 sporcumuz da Türkiye ikinciliği madalyasının sahibi olarak büyük bir başarıya imza atmış oldular. Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kabiliyete sahip olduklarını, kazandıkları başarılarından görmekteyiz. Bu başarılarımızı disiplinli ve düzenli çalışmalarımıza borçluyuz. İlimizde boks branşımızın son 6 yıldaki başarı çıtasının bu denli artmasında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'ın katkıları oldukça fazladır. Bu müsabakalara katılmamızda bizlere büyük destek veren il müdürümüze, okul idarecilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve tüm emeği geçenlere, sporcularımız ve boks camiamız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katıldıkları Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonasında Van'a farklı kategorilerde 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği kazandıran sporcuları ve antrenörü tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu başarıya imza atan başta milli antrenörümüz Ayhan Öz olmak üzere boksörlerimizi, onlara destek olan ailelerini, bedene eğitimi öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz, ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Kendilerini yürekten kutluyor ve bundan sonraki katılacakları müsabakalarında ise başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - VAN

Vanlı boksörler madalyalarla döndü
Vanlı boksörler madalyalarla döndü

YORUMLAR
500

Türkiye, gençlik, Okul, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı boksörler madalyalarla döndü - Son Dakika Spor


Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı! Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı! Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu         
10:12
Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor         
10:07
BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi         
10:02
Cani baba, karnesini beğenmediği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı Cani baba, karnesini beğenmediği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı         
09:56
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:11 Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı! Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu
10:09 Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu?
10:07 Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor
10:03 Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:55 Cani baba, karnesini beğenmediği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Vanlı boksörler madalyalarla döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement