Vanlı boksörler madalyalarla döndü

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonası'na katılan Vanlı genç boksörler, 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği madalyası ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 faaliyet programında yer alan ve 14-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Aydın Efeler Atatürk Spor Salonu'nda 38 ilden, 220 sporcunun 13 sıklette 6 gün boyunca mücadele ettiği Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya katılan Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencisi Yakut Yılmaz 60 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Mesut Özata Anadolu Lisesi öğrencisi Burkan Erdemir 54 kiloda, Pakistan Türkiye Dostluğu Anadolu Lisesi öğrencisi Demhat Duman ise 48 kiloda sergiledikleri performans ile Türkiye ikinciliği madalyasının sahibi oldu.

Sporcuların gösterdiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Aydın'da 38 ilden 220 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonasına bizlerde ilimizi temsilen 5 sporcumuz ile katılım sağladık. 6 gün boyunca zorlu ve 13 farklı sıklette mücadele eden sporcularımızdan 60 kiloda Yakut Yılmaz Türkiye şampiyonu olurken, 54 kiloda Burkan Erdemir ile 48 kiloda Demhat Duman Türkiye ikinciliği madalyasını ilimize kazandırmayı başardılar. Yani toplam 5 sporcumuzdan 1 sporcumuz Türkiye şampiyonu, 2 sporcumuz da Türkiye ikinciliği madalyasının sahibi olarak büyük bir başarıya imza atmış oldular. Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kabiliyete sahip olduklarını, kazandıkları başarılarından görmekteyiz. Bu başarılarımızı disiplinli ve düzenli çalışmalarımıza borçluyuz. İlimizde boks branşımızın son 6 yıldaki başarı çıtasının bu denli artmasında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'ın katkıları oldukça fazladır. Bu müsabakalara katılmamızda bizlere büyük destek veren il müdürümüze, okul idarecilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve tüm emeği geçenlere, sporcularımız ve boks camiamız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katıldıkları Okul Sporları Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Boks Şampiyonasında Van'a farklı kategorilerde 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği kazandıran sporcuları ve antrenörü tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu başarıya imza atan başta milli antrenörümüz Ayhan Öz olmak üzere boksörlerimizi, onlara destek olan ailelerini, bedene eğitimi öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz, ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Kendilerini yürekten kutluyor ve bundan sonraki katılacakları müsabakalarında ise başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - VAN