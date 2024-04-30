Eski teknik direktör Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonu denetleme komisyonunun başına atandı - Son Dakika
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Spor

Eski teknik direktör Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonu denetleme komisyonunun başına atandı

Eski teknik direktör Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonu denetleme komisyonunun başına atandı

Eski teknik direktör Vicente Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonunu (RFEF) denetlemek için kurulan komisyonun başına atandı. Sol koalisyon hükümeti, Spor Yüksek Konseyi tarafından RFEF'i denetlemek için kurulan komisyonun başına Del Bosque'yi atama kararı aldı. Del Bosque, İspanyol futbolunun yüzü olacak.

30.04.2024 15:06
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Eski teknik direktör Vicente Del Bosque, İspanya Futbol Federasyonunu (RFEF) denetlemek için kurulan komisyonun başına atandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümete bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD) tarafından RFEF'i denetlemek için kurulan komisyonun başına eski teknik direktör Del Bosque'yi atama kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim ve Spor Bakanı olan Pilar Alegria, basına yaptığı açıklamada, "Del Bosque, İspanyol futbolunun yüzü olacak." dedi.

Bir dönem (2004-2005) Beşiktaş'ı da çalıştıran Del Bosque, Real Madrid (1999-2003) ve İspanya Milli Takımı'nda (2008-2016) da teknik direktörlük yapmış ve 2016 yılında kariyerini sonlandırmıştı.

Son dönemlerde bazı yolsuzluk olaylarına ve skandallara adı karışan RFEF'de 10 Eylül'de başkanlık seçimi yapılacak.

RFEF'in eski başkanı Luis Rubiales, kadın milli futbol takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu dünya şampiyonluğu ödül töreni sırasında dudağından öpmesinin ardından gelen tepkilerden dolayı Eylül 2023'te istifa etmişti.

2018-2023 yılları arasında RFEF Başkanı olarak görev yapan Rubiales hakkında ayrıca yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: AA

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