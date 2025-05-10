Tüm dünyanın takip ettiği isimden Galatasaraylıları yıkan Osimhen sözleri - Son Dakika
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Tüm dünyanın takip ettiği isimden Galatasaraylıları yıkan Osimhen sözleri

Tüm dünyanın takip ettiği isimden Galatasaraylıları yıkan Osimhen sözleri

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Victor Osimhen sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye dönecek.

10.05.2025 18:06
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Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIM"

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Ben hala pozisyonumun en iyi isimlerinden birisiyim. Daha önce söylediğim gibi bana verdikleri fırsat için minettarım. Biliyorum ki onlar da (kulüp) o gün, bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım" demişti.

85 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray'daki performansı Avrupa devleri tarafından dikkatle takip edilen Victor Osimhen için Juventus'un Napoli'ye 85 milyon euroluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; "İşte bu yüzden Osimhen'in çılgın fikri, haftalar içinde giderek daha cazip bir seçenek haline geldi. Dün de belirttiğimiz gibi, bu fikir gerçek bir temasa dönüştü. Juventus, Nijeryalı golcüyü Dünya Kupası öncesinde almak için 85 milyon euro teklif etti; İtalya'da 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli geçerli değil, bu yüzden Napoli ile pazarlık yapılması gerekecek." ifadelerine yer verildi.

ARAPLARDAN ÇILGIN TEKLİF

Öte yandan Arap kulüpleri de Victor Osimhen ile yakından ilgileniyor. Haberin devamında Araplardan gelen tekliflerle ilgili şu ifadeler kullanıldı; " Riyad'daki zengin kulüp, oyuncuya Galatasaray'da şu anda kazandığı 11 milyon euroya kıyasla 30-35 milyon euro arasında bir maaş teklif edebilir. Aurelio'nun Osimhen'i sonsuz rakipleri Juventus'a satmamak için daha düşük bir bedelle - 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle - satmaya razı olup olmayacağı tamamen mümkündür. Ancak asıl önemli olan, oyuncunun isteği olacak, çünkü Arapların cazip teklifine büyük bir ilgi gösteriyor fakat eski sportif direktörü Giuntoli'nin de ilgisi onu cezbetmektedir."

"KESİN OLARAK AYRILACAK"

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Victor Osimhen sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye dönecek. Ancak Osimhen, Napoli'den de kesin olarak ayrılacak. Premier Lig, Suudi Arabistan ve Juventus'tan ilgi gören Osimhen, bu seçenekler arasından bir tercih yapacak. Habere göre; Premier Lig ekiplerinin tekliflerine sıcak bakan Osimhen'in transferinde tek pürüz oyuncunun 12 milyon euroluk maaşı. Premier Lig ekipleri bu ücreti çok yüksek bulurken, maaşında indirime gitmesi halinde Osimhen için yeni gelişmeler yaşanabileceği öne sürüldü.

Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm dünyanın takip ettiği isimden Galatasaraylıları yıkan Osimhen sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oooo:
    Son bir kaç maçı. Ali Koç ve Morinho dünya gözüyle yakından görme şansı yakaladılar 20 12 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bizde osimenler bitmez emeğine saygılar 13 7 Yanıtla
  • Apple User:
    kim alıyor real Madrid mi barcela mı anca Arabistan 2 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Bazı mallar cehaletlerini yorumlara döküyorlardı,arkadaş böyle yüksek bonservis li oyuncuları yakalarsan ancak kiralık alabilirsin,bonservisi ile almak imkansız ,harcama limiti var yaklaşık FB ve GS in 69 70 m dolar, bu oyuncu gibi oyuncu alırsan kirlenir kadro kuramazsin,alınacak olsa hepinizin tahmin ettiği gibi Ali Koç GS ne veriyorsa 5 katını verir alır,olmazzzz 3 1 Yanıtla
  • Kadir Ekici:
    Bayern munihin yerinde olsam osimeni alirim 0 0 Yanıtla
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