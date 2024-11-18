Vincenzo Montella: A Ligi\'nde mücadele etmek istiyoruz

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella , "Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz, A Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. Karadağ karşılaşması zor bir maç. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında yarın Karadağ'ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Karadağ'a karşı kazanma hedefinde olduklarını ve A Ligi'nde mücadele etmek istediklerini söyleyen Vincenzo Montella, "Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz, A Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. C Ligi'nde başlamıştık. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Karadağ karşılaşması zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'EKSİKLERİMİZ VAR'

Takımdaki eksiklerden bahseden Montella, "Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Kendisi olmayacağı için üzüntülüyüz. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilen bir oyuncu. Elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir" şeklinde konuştu.

'İLERİDE ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR'

Gelecekte çok büyük hedeflerinin olduğunu aktaran Montella, "Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek kalmazdı. Kararlarımı her zaman bu takımın iyiliği doğrultusunda vereceğim. Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla alakalı. Serüven eylül ayında başlamıştı. Geçen maç başarabilirdik ama bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip etmeye devam edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var" sözlerini kullandı.

'BU KONUYU ARTIK KAPATMALIYIZ'

Milli takımdan ayrılmayı düşünmediğini ve mutlu olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, "Ben burada olduğum için çok mutluyum ve burada sevildiğimi düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olacak olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı çok benzer düşüncelerimiz var. Herkesin gönlü rahat olsun. Bu konuyu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız. Yarınki maça odaklanmalıyız çünkü tuzak maç olarak düşünebilirsiniz ve zor bir maç olacak" dedi.

'ARDA DA UMARIM REAL MADRİD'DE DAHA FAZLA OYNAR'

Arda Güler'in Real Madrid'de daha fazla oynamasını isteyeceğini belirten Vincenzo Montella, "Bir milli takım hocası olarak bütün futbolcularımın takımlarında fazlasıyla oynamasını isterim. Oyuncular milli takıma geldiklerinde takımlarında devamlı olarak oynamadıklarında seviye farkı maalesef anlaşılıyor. Arda da umarım daha fazla oynar. Real Madrid'de bunu başarabilirse... Biliyorsunuz, Real Madrid dünyanın en büyük kulübü" diyerek sözlerini noktaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: İNŞALLAH A LİGİ'Nİ DE GÖRÜRÜM

Milli takım kariyerinden bahseden ve A Ligi'nde oynamak istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "11 yıllık milli takım kariyerim var. Mutluluk gördüm, üzüntü gördüm. C Ligi'ni gördüm. İnşallah A Ligi'ni de görürüm. Takımın birliği beraberliği çok önemli. Bunu da sürdürmeye devam ediyoruz. Herkes birbirine sahip çıkıyor, seviyor. 45 günlük kamp geçirdik. Kimsenin saygısızlığı olmadı hocamızın sayesinde. Çünkü onun ilişkisi, oyuncularla irtibatı bizim için çok önemliydi, zor bir süreçten geçtik. İlk geldiğinde Hırvatistan'ı yendik. Onun enerjisi bizim için çok önemliydi, biz de takım olarak hocamıza bir şeyler vermek istedik, takım halinde bunu başardık. Herkes ona sahip çıkıyor, bir ara Roma'ya gitme ihtimali vardı, dedikodu oldu. Biz ona, 'Burada kalacaksın' dedik, burada kalmasını istedik, o da burada kalmayı tercih etti. Onunla beraber çalıştığımız için çok mutluyuz. Yarınki maç bizim için çok önemli. C Ligi'ni de gördük inşallah yarın A Ligi'ni görürüz. Orayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Turnuvadan ve oynadığımız maçlardan sonra en büyük örnek İzlanda maçından sonra oldu, takımın arzusu, ruhu çok önemliydi o yüzden bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir maç sergileyeceğiz buna inanıyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yarın sahada olamayacağım ama kenarda onları en iyi şekilde destekleyeceğim" dedi.

'TAKIMI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN BURADA KALMAYI TERCİH ETTİM'

Sakatlığı olduğunu ancak takımı yalnız bırakmamak için Karadağ'a geldiğini aktaran Çalhanoğlu, "Inter Başkanımıza anlayışından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hocamız ve ben görüştüm, Galler maçından sonra aradılar. Takımı yalnız bırakmamak için burada kalmayı tercih ettim. Burada tedavim sürüyor. Yarın maçta maalesef olamayacağım çünkü eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Umarım Cumartesi ligde Verona'ya karşı yine sahalarda olurum diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'HALA LİDERİZ, HER ŞEY ELİMİZDE'

Gupta her şeyin kendi ellerinde olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Önemli olan kazanmaktı ama daha önemlisi kaybetmemekti. Hala lideriz, her şey elimizde. Yarınki maç çok önemli, takımı yalnız bırakmamak adına takımla kalmayı tercih ettim. İnşallah yarın galibiyetle arkadaşlarımız ülkeye döner, ben de en yakın sürede Milan'a döneceğim" sözlerini kullandı.

'BENİM İÇİN BUNU DUYMAK ÇOK DEĞERLİ'

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin "Türk Milli Takımı'nın motoru" sözleriyle ilgili Çalhanoğlu, "Düşünceleri için teşekkür ederim. Övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bunu söylüyordur, teşekkür ediyorum. Benim için bunu duymak çok değerli" değerlendirmesinde bulundu.

'KARDEŞLERİME SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUM'

Genç futbolculara sahip çıkmaya çalıştığını aktaran Hakan Çalhanoğlu, "Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye, onlar için mücadele ediyorum, sizlerin de beni takip ettiğiniz gibi milli takımda hep eleştiri yedim ama hiçbir zaman yıkılmadım, ayakta durmaya çalıştım. Kardeşlerime sahip çıkmaya çalışıyorum. Çok şey gördüm, yaşadım. Onlar bunları yaşamasın diye onların arkasında durmaya çalışıyorum. Milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve hep onları destekleyeceğim. Kişisel karakterim de öyle sorumluluk almayı seviyorum, kaçmıyorum. Burada olduğum sürece onları hep koruyacağım, hepsini çok seviyorum çünkü bana çok değer ve saygı gösteriyorlar. Bir ağabeyleri olarak bu kelimeyi sevmiyorum ama ağabey olarak diyorum. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara yaklaşıyorum, burada rahat hissetmeleri gerek sahada içinde olduklarında serbest kalmaları gerek, mental olarak ne kadar etkilenecekleri biliyorum, ben bunu yaşadım, onlar yaşamasın diye ben onları hep koruyacağım" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ'

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen 30 yaşındaki orta saha sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Herkes burada ülkesini temsil etmeye çalışıyor. Futbolculuğum ve kişiliğimle örnek olmaya çalışıyorum. Ortamı yakından takip ediyorsunuz. Arkadaş ortamımız çok iyi, A Ligi'ne çıkmak istiyoruz çünkü güçlü rakiplerle eşleşmek istiyoruz. Güçlü takıma karşı oynadığınızda seviye olarak nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Mart ayında başlayacak Dünya Kupası hayalimiz var, bu en büyük hedefimiz, yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."

'BİZİ ZOR DURUMA SOKTULAR'

Yarın kolay bir maç olmayacağına değinen Hakan Çalhanoğlu, " Samsun'da iyi oynadılar, 90 dakika mücadele eden bir takım gördük, bizi zor duruma soktular. Yarın kolay olmayacak ama biz kendimize bakacağız. Jovetic çok kaliteli bir oyuncu, Karadağ için önemli bir oyuncu. Futbol hayatında başarılar diliyorum. O da bir dönem Inter'de oynadı. Karadağ'ın kalite eksikliğini görmüştüm, Jovetic'in sahada daha çok yardıma ihtiyacı var ama kaptanlığı çok iyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: "Başkan Savicevic ile görüştüm, bundan 3 yıl önce beraberdik, formamı hediye ettim, güzel bir görüşmemiz oldu. Efsane bir oyuncu, onu görmek güzel. Onun övgü sözleri beni çok mutlu ettim, aramızda kalsın. Çok da saygı duyduğum bir kişi futbolculuğu ve insanlığı müthiş, çok mütevazi. Karadağ için çok değerli bir isim. Güzel bir sohbetimiz oldu."