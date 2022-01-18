Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Metin Korkut
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Muhammet Kaya ( Burak Mert, Kaan Gürbüz, Bora Stanicki)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Selim Demir)
Setler: 25-19, 25-20, 25-10
Süre: 74 dakika (25, 18, 21)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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