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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.01.2022 15:59
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: İsmail Yıldırım, Kadir GirenteAllpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi...

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Umut Demir, Andaç Kapan, Ali Candan)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Göngör, Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi (Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Ramazan Serkan Kılıç)

Setler: 24-26, 15-25,18-25

Süre: 85 dakika (32, 25, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Spor Toto, voleybol, Sigorta, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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