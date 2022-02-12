Salon: Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Faik Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Camejo)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, da Silva, Hoag, McDonnell (Caner Dengin, Lagumdzija, Batuhan Avcı, Bertuğ Özdeş, Ali Enis Ay)
Setler: 18-25, 23-25, 25-20, 25-19, 16-14
Süre: 136 dakika (24, 33, 27, 29, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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