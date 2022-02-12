Üye Girişi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.02.2022 20:02
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Ali SarıkuzuZiraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Faik Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Camejo)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, da Silva, Hoag, McDonnell...

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Faik Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Camejo)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, da Silva, Hoag, McDonnell (Caner Dengin, Lagumdzija, Batuhan Avcı, Bertuğ Özdeş, Ali Enis Ay)

Setler: 18-25, 23-25, 25-20, 25-19, 16-14

Süre: 136 dakika (24, 33, 27, 29, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

YORUMLAR
500

Efeler Ligi, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 20:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement