Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

13.04.2022 18:03
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteArkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis,...

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-18

Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43,17)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

YORUMLAR
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Mustafa Cengiz, Sigorta, Subaşı, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali - Son Dakika
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