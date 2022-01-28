Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacak
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Mert Grup Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
30 Ocak Pazar:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta- Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor- Bolu Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
Ligde VakıfBank-Karayolları ile PTT-Kuzeyboru maçları ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.30 Tokat Belediye Plevne- Halkbank (Ali Yücel)
16.00 Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Merkez Karşıyaka)
17.00 Spor Toto- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
17.00 Altekma- Arkas Spor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
30 Ocak Pazar:
14.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)
Ligde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı ertelendi.
Kaynak: AA
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