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Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybol: Haftanın programı

28.01.2022 10:47
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacakTürkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 17. hafta maçlarının programı şöyle: Misli.com Sultanlar LigiYarın: 14.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Mert Grup Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

30 Ocak Pazar:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta- Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Bolu Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

Ligde VakıfBank-Karayolları ile PTT-Kuzeyboru maçları ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Halkbank (Ali Yücel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Merkez Karşıyaka)

17.00 Spor Toto- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

17.00 Altekma- Arkas Spor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

30 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)

Ligde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı ertelendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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