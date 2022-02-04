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Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybol: Haftanın programı

04.02.2022 08:54
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 18. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

6 Şubat Pazar:

15.00 Karayolları- Sarıyer Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Yeşilyurt- PTT (Burhan Felek)

17.00 Kuzeyboru- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

7 Şubat Pazartesi:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray HDI Sigorta (Eczacıbaşı)

20.00 Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

8 Şubat Salı:

18.00 Bolu Belediyespor-VakıfBank (Karaçayır)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart (Sorgun)

17.00 Yeni Kızıltepespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)

Yarın:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Şırnak)

15.00 Halkbank- Bingöl Solhanspor (Başkent)

16.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

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Burhan Felek, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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