Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 18. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
6 Şubat Pazar:
15.00 Karayolları- Sarıyer Belediyespor (Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Cengiz Göllü)
16.00 Yeşilyurt- PTT (Burhan Felek)
17.00 Kuzeyboru- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
7 Şubat Pazartesi:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray HDI Sigorta (Eczacıbaşı)
20.00 Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
8 Şubat Salı:
18.00 Bolu Belediyespor-VakıfBank (Karaçayır)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
16.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart (Sorgun)
17.00 Yeni Kızıltepespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)
Yarın:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Şırnak)
15.00 Halkbank- Bingöl Solhanspor (Başkent)
16.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
Kaynak: AA
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