Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 19. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
13.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Pazar:
15.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Yeşilyurt (Mimar Sinan)
16.00 Sarıyer Belediyespor- Bolu Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
14 Şubat Pazartesi:
16.00 Mert Grup Sigorta-Kuzeyboru (Başkent)
Ligde Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe Opet maçı, sarı-lacivertli takımın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
20.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)
Yarın:
14.00 Spor Toto-Yeni Kızıltepespor (Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma- Halkbank (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)
16.00 Bingöl Solhanspor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Karşıyaka)
16.30 Ziraat Bankkart- Arkas Spor (Başkent)
Kaynak: AA
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