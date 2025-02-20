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Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

20.02.2025 09:47
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Altekma- Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

22 Şubat Cumartesi:

12.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

13.00 TÜRŞAD- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (Akkuş)

14.00 İstanbul Gençlikspor- Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)

19.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş Fibabanka)

23 Şubat Pazar:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Hasan Doğan)

24 Şubat Pazartesi:

15.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA

Vodafone, Voleybol, Spor, SMS, Son Dakika

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