Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Altekma- Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
22 Şubat Cumartesi:
12.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 TÜRŞAD- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (Akkuş)
14.00 İstanbul Gençlikspor- Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)
19.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş Fibabanka)
23 Şubat Pazar:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)
18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Hasan Doğan)
24 Şubat Pazartesi:
15.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
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