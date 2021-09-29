Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Özkan Melike Erol
Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Irmak Gökçen, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal ( Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Elif Uzun)
Yeşilyurt: Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz, Pınar Atasever, Duru Aksu, Burcu Yönder, Sülbiye Ceren Yılmaz)
Setler: 16-25, 15-25, 22-25
Süre: 78 dakika (24, 25, 29)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bolu Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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