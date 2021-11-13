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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.11.2021 15:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özgenur Çetiner, Gaila, Biryukova, Merve Çepni (Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özgenur Çetiner, Gaila, Biryukova, Merve Çepni (Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Ada Germen, Merve Tanıl, Pelin Eroktay)

Setler: 25-17, 25-13, 25-22

Süre: 83 Dakika (25, 23, 35)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Mert Grup Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sigorta, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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