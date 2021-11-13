Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor???????, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var