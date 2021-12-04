Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Caner ÇildirTürk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Cor, Rabadzhieva, Bahar Guidetti)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec,...

Salon: Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Janset Erkul, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Cor, Rabadzhieva, Bahar Guidetti) Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sude Demirel, Nilay Karaağaç) Setler: 25-16, 16-25, 19-25, 25-18, 15-6 Süre: 121 dakika (24, 25, 29, 27, 16) Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

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