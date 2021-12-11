Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır