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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

11.12.2021 19:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Seçkin Yener, Selçuk GörmenEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, McKezie, Fatma Şekerci)Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, McKezie, Fatma Şekerci)

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Bağcı, Burcu Şentürk, Dilara Yergün, Ece Kozdere, Irmak Gökçen)

Setler: 25-7, 25-16, 25-16

Süre: 70 dakika (20, 25, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Hande Baladın, Beyza Arıcı, Selçuk, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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