Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

SALON: AksarayHAKEMLER: İbrahim Ünal, Bektaş KalenderKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)GALATASARAY HDI SİGORTA : İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)SETLER: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15SÜRE: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu
Kaynak: DHA
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