Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Yelyzaveta, Kharchenko, Calderon, Naz İdil Kambur, Ceren Baysal (Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Braga, Ogbogu, Haak, Derya Cebecioğlu ( Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Bartsch, Aylin Acar)
Setler: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25
Süre: 98 dakika (18, 27, 31, 22)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta kapanış maçında VakıfBank, konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor