Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan
PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 21-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-12
Süre: 140 dakika (27, 32, 33, 28, 20)
Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında PTT, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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