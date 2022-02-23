Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.02.2022 15:49
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Erhan AlparslanPTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen,...

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan

PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-12

Süre: 140 dakika (27, 32, 33, 28, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında PTT, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

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İbrahim Ünal, Galatasaray, Sigorta, Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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