Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.03.2022 15:36
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin İlhan, Ayşim KoşarKarayolları: Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Selin Navruz, Doğa Diraz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar

Karayolları: Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Selin Navruz, Doğa Diraz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıççı)

Setler: 15-25, 15-25, 21-25

Süre: 82 dakika (25, 27, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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