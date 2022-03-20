Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.03.2022 19:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur TosunNilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Fulden Ural, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Dumcheva, Sudenaz Uzun)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Fulden Ural, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Dumcheva, Sudenaz Uzun)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş)

Setler: 21-25, 25-27, 25-22, 17-25

Süre: 112 dakika (26, 32, 28, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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