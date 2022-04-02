Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

02.04.2022 19:03
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, İlknur ÇakarKarayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur...

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç, de Souza, Beliz Baskır ( Gizem Örge, Cansu Çetin, İpar Özay Kurt, Buse Ünal, Vargas)

Setler: 18-25, 19-25, 11-25

Süre: 64 dakika (21, 24, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

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Fatmanur Yılmaz, İbrahim Ünal, Fenerbahçe, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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