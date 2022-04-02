Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar
Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç, de Souza, Beliz Baskır ( Gizem Örge, Cansu Çetin, İpar Özay Kurt, Buse Ünal, Vargas)
Setler: 18-25, 19-25, 11-25
Süre: 64 dakika (21, 24, 19)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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