Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak - Son Dakika
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak

08.05.2022 11:43
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, yarın rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti.

Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Play Off, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak - Son Dakika


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