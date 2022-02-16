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Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi

16.02.2022 11:35
Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi

Sivas'ta 4 gün boyunca süren "Okul Sporları Genç A Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Müsabakaları" sona erdi.

Sivas'ta 4 gün boyunca süren "Okul Sporları Genç A Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Müsabakaları" sona erdi. Maçlar sonunda dereceye giren takımlara ödül verildi.

Sivas'ta düzenlenen "Okul Sporları Genç A Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Müsabakaları" final maçları ödül töreniyle sona erdi. Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen heyecan dolu maçlara 16 takım katılarak kıyasıya mücadele etti. 4 gün süren heyecan dolu maçlarda sporcular rakipleriyle mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Final maçlarının ardından şampiyonaya katılacak takımlar belli oldu. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi, Ankara TVF Spor Lisesi ve İzmir Özel Mavişehir Anadolu Lisesi "Okul Sporları Genç A Kız-Erkek Voleybol Final Müsabakalarına" katılacak.

Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, takdim ederek tüm sporculara başarılar diledi. - SİVAS

Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi
Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi
Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi

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Taha Akgül, voleybol, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol Yarı Final Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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