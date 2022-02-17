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Voleybolda 20. hafta heyecanı - Son Dakika

Voleybolda 20. hafta heyecanı

17.02.2022 15:27
Voleybolda 20. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak mücadelelerle start alacak. Haftanın ilk günü Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa B.Şehir Bld., Sultanlar Ligi'nde de Eczacıbaşı Dynavit ile Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmaları oynanacak.

Efeler ve Sultanlar Ligi'nde 18, 19 ve 20 Şubat'ta oynanacak maçların programları şu şekilde:

Efeler Ligi

Yarın

20.00 Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor

19 Şubat Cumartesi

13.00 Cizre Bld. - Altekma

15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto

16.00 Afyon Bld. - Bingöl Solhan Spor

16.00 Sorgun Bld. - Yeni Kızıltepe Spor

18.30 Halkbank - Galatasaray

20 Şubat Pazar

17.30 Fenerbahçe - Ziraat Bankkart

Sultanlar Ligi

Yarın

17.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor

19 Şubat Cumartesi

14.00 Yeşilyurt - Kuzeyboru

20 Şubat Pazar

13.00 VakıfBank - Mert Grup Sigorta

14.00 Fenerbahçe - PTT

15.00 Karayolları - Galatasaray

15.00 Nilüfer Bld. - Sarıyer Bld.

16.00 Bolu Bld. - Türk Hava Yolları - İSTANBUL

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Efeler Ligi, Arkas Spor, Efeler, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybolda 20. hafta heyecanı - Son Dakika Spor


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