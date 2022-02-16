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Voleybolda altyapı milli takımlar taraması iki kentte yapıldı - Son Dakika

Voleybolda altyapı milli takımlar taraması iki kentte yapıldı

16.02.2022 11:40
Voleybolda altyapı milli takımlar taraması iki kentte yapıldı

Voleybolda altyapı kız milli takımlar sporcu taramaları, Sakarya ve Kocaeli'de yapıldı.

Voleybolda altyapı kız milli takımlar sporcu taramaları, Sakarya ve Kocaeli'de yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2008-2009 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi, 2022 Balkan Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın oluşturulması adına başlatılan oyuncu taramaları, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Toplam 34 sporcunun katılımıyla yapılan taramalarda, sporculara uygulanan performans ölçümlerinin yanı sıra teknik becerileri de gözlemlendi.

Altyapı kız milli takımlar sporcu taramaları, daha sonra planlanacak illerde devam edecek.

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voleybol, Kocaeli, Sakarya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda altyapı milli takımlar taraması iki kentte yapıldı - Son Dakika Spor


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