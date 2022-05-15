Werder Bremen Bundesliga'ya döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Werder Bremen Bundesliga'ya döndü

15.05.2022 20:55
Werder Bremen Bundesliga'ya döndü

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) sezonu 2. sırada tamamlayan Werder Bremen Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükseldi.

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) sezonu 2. sırada tamamlayan Werder Bremen Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükseldi.

Werder Bremen sezonun 34. haftasında konuk ettiği Jahn Regensburg'u 10. dakikada Niclas Füllkrug ve 51. dakikada Marvin Ducksch'un attığı gollerle 2-0 yendi.

Bu galibiyetle sezonu 63 puanla ikinci sırada tamamlayan Werder Bremen bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

Daha önce Bundesliga'ya çıkmayı garantileyen Schalke 04 de deplasmanda Nürnberg'i 15. dakikada Rodrigo Zalazar ve 88. dakikada Simon Terodde'nin golleriyle 2-1 yendi. Nürberg'in tek golü 86. dakikada Lukas Schleimer'den geldi.

Schalke 04 bu galibiyetle puanını 65'e çıkararak 2021-2022 sezonunda İkinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hamburg da Hansa Rostock'u 3-2 yenerek 60 puan ve averajla sezonu 3. sırada tamamladı.

Böylelikle Hamburg, Bundesliga'ya yükselmek için Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin ile "play out" maçları oynayacak.

Bundesliga 2'de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

YORUMLAR
500
Bundesliga'da Arminia Bielefeld küme düştü Bundesliga'da Arminia Bielefeld küme düştü

Werder Bremen, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Werder Bremen Bundesliga'ya döndü - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 21:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Werder Bremen Bundesliga'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement