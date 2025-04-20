Werner Lorant Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkmıştı.???????

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.