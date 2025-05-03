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WEVCA İstanbul'da Kuruldu

Kadın voleybolunda Avrupa'nın yeni birliği WEVCA, İstanbul'da kuruldu ve sürdürülebilirlik hedefliyor.

03.05.2025 17:08
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- Avrupa kadın voleybolunda yeni birlik olan WEVCA, İstanbul'da kuruldu

İSTANBUL - Avrupa'daki kadın voleybol kulüplerinin güçlerini birleştirerek oluşturduğu yeni birlik, WEVCA (Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği) İstanbul'da kuruldu.

WEVCA, Avrupa'da daha önce denenmiş bazı birlik girişimlerinin deneyimlerinden faydalanarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyor. Birlik, Avrupa Voleybol Konfederasyonu ile ortak fayda odağında iş birliğine açık bir şekilde faaliyetlerini yürütecek. Kuruluş toplantısının İstanbul'da gerçekleşmiş olması, Türkiye'nin kadın voleybolundaki öncü rolünün bir yansıması olarak değerlendirilirken, WEVCA'nın merkezinin İstanbul'da konumlanması da büyük bir anlam taşıyor.

Birliğin başkanlığına Vero Volley Milano'dan Aldo Fumagalli, başkan yardımcılığına ise Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan seçildi.

Toplantıya Eczacıbaşı'ndan Erdal Karamercan ve Bilun Gunal, Scandicci'den Paolo Nocentini ve Sandra Leoncini, Vero Volley Milona'dan Aldo Fumagalli, Fenerbahçe'den Hulusi Belgü, Galatasaray'dan Neşve Büyükbayram, Volero Le Cannet'den Stav Jacobi katıldı. Lodz'dan Zuzanna Biarylak, Türk Hava Yolları'ndan Asuman Baş, Rzeszow'dan Rafal Mardon ve Mulhouse'dan Sylvia Zatti ise çevrimiçi bağlantıyla toplantıda yer aldı.

Erdal Karamercan: "Türk temsilcisi olarak, başkan yardımcısı olarak yer aldık "

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, İstanbul'da Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği'ni kurduklarını ifade ederek, "Avrupa'nın en güçlü 12 takımı bir araya gelerek bu birliği oluşturdu ve ilk genel kurulunu da yaptık. Burada Aldo Fumagalli, İtalyan temsilcisi Milano'nun başkanı, başkan olarak; ben de Türk temsilcisi olarak, başkan yardımcısı olarak yer aldım. Yönetim kurulunu kurduk ve önümüzdeki dönem Avrupa'da kadın voleybol standardını daha da yukarıya taşımak için çalışmaları başlatacağız. Şu anda voleybola olan ilgi inanılmaz derecede yükselmiş durumda. Genç kızlarımız özellikle bu konuda son derece hevesli, tribünleri dolduruyorlar, kulüplerinize geliyorlar, spor okullarınıza giriyorlar. Dolayısıyla bu ortamı sürdürülebilir bir hale getirmek ve bu ortamın standardını yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Neşve Büyükbayram: "Böyle bir şeyin parçası olduğumuz için de gayet mutluyuz ve umutluyuz "

Galatasaray Kadın Voleybol Takım Menajeri Neşve Büyükbayram ise, "Burada Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen, takım menajeri olarak buradayım. Ülkemizden 5 tane takım katılıyor, bunlardan biri de biziz. Böyle bir şeyin parçası olduğumuz için de gayet mutluyuz ve umutluyuz açıkçası. Güzel şeyler planlanıyor. Dün ilk defa bir araya geldik, hep birlikte oturduk, konuştuk. Çünkü şu an kadın voleybola inanılmaz bir ilgi var. Her açıdan sürdürülebilir olması gerekiyor. Çünkü bu ilgiyle beraber bazı şeylerin önüne de geçemiyoruz, bütçesel olarak da ya da beklentiler olarak da. Türkiye'den bence çok önemli kulüpler katıldı ve bunun da artacağını düşünüyorum. İtalya'dan da öyle, Fransa'dan da, Polonya'dan da öyle. Diğer Avrupa ülkelerinin de dahil olacağını düşünüyorum ama bunun bir öncüsü olmak, kurucu insan olmak bizim için tabii ki de mutluluk verici" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Yaşam, Aldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor WEVCA İstanbul'da Kuruldu - Son Dakika

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