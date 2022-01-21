Wings for Life World Run 2022'nin Türkiye ayağı İzmir'de düzenlenecek

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'nin Türkiye ayağı 8 Mayıs Pazar günü İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, en son 2019'da yine İzmir'in ev sahipliği yaptığı etkinliğin, 3 yıl aradan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wings for Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter, büyük bir ekip olarak bütün yıl boyunca etkinlik çalıştıklarını belirtti. Bu senenin daha da büyük olacağına inandığını belirten Gerhardter, "2025'te ise 1 milyon koşucunun Wings for Life için koşmasını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki geçen sene katılan kim varsa bu sene yanında arkadaşlarını ve ailesini de getirerek büyümemize yardım edecek." ifadelerini kullandı.

Gerhardter, koşuya uygulama üzerinden de birçok kişinin katıldığını, kendisinin de uygulama ile etkinlikte yer alabileceğini belirtti.

Kendisi de omurilik felçlisi Wings for Life Spor Direktörü Marc Herremans ise organizasyonun yıllar geçtikçe büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bence tüm hikaye umut etmek ile ilgili. Wings for Life büyük bir hayal ama adım adım gerçeğe dönüşen bir hayal ve bu bize motivasyon veriyor. Bu bir umut hikayesi. Umut olmadan çözüm de olmaz. Buna Wings for Life fonu sayesinde inanıyoruz. Benim üç küçük çocuğum var. Kişisel hayalim onlarla birlikte sahil kenarında yürüyüşe çıkmak. Bazen hastanede tekerlekli sandalyedeki küçük çocukları görüyorum ve gerçekten bu benim canımı acıtıyor. Benim hayalim bir gün bu çocukların tekrar ayağa kalkıp yürüdüğünü görmek. Çocukların oyun oynaması, koşması, top oynaması gerekiyor. Çocukları tekerlekli sandalyeden ayıralım ve onları tekrar yürütelim. Bu yarışa yürek vermemin sebebi bu ve kalbim bu fonla birlikte."