Wings for Life World Run'da 4 milyon 200 bin avro yardım toplandı - Son Dakika

Türkiye ayağının İzmir'de gerçekleştirildiği omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'de 4 milyon 200 bin avro yardım toplandı.

Toplam 2 kıta ve 7 ülkede aynı anda gerçekleştirilen organizasyonun İzmir'deki ayağını kadınlarda Tuğçe Karakaya (36,88 km), erkeklerde Üzeyir Söylemez (61,23 km) ilk sırada tamamladı.

Tuğçe Karakaya, yaptığı açıklamada, böyle güzel bir organizasyonda yer almanın çok güzel olduğunu belirterek, "Bu etkinlikte ilk defa koşuyorum. Benim için çok güzeldi. Herkesi yürekten tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmaya tüm engelleri aşmak için katıldığını aktaran Üzeyir Söylemez ise şunları kaydetti:

"Buradaki her adım omurilik felçlileri için atıldı. Ben de burada güzel bir görev üstlendim ve MS hastaları için koştum. Unutamadığım an, engelli sporcularla birlikte yarışa başlamam oldu. Onları düşündükçe daha çok adım atmak istedim. Engelliler için adım attığım için çok mutluyum."

Dünya genelinde 161 bin 892 kişinin katıldığı Wings for Life World Run 2022'de 4 milyon 200 bin avro yardım toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tekerlekli sandalye ile katıldığı etkinlikte Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi birçok ünlü de yer aldı.