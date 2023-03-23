Yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi! VAR bulunmayan ligde telefondan pozisyon izlemesinin cezası tarihe geçti - Son Dakika
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Yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi! VAR bulunmayan ligde telefondan pozisyon izlemesinin cezası tarihe geçti

23.03.2023 16:25

Mısır 2. Ligi'nde hakem Mohamed Farouk, VAR sistemi olmadığı için atılan golü cep telefonundan izleyerek iptal etti. Mısır Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki hakem Mohamed Farouk'u süresiz olarak hakemlikten uzaklaştırdı.

Mısır 2. Ligi'nde oynanan maçta tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Suez SC ve Al-Nasr arasındaki maçta hakem Mohamed Farouk, karşılaşmada taraftarın cep telefonundan 90. dakikada gelen ve skoru 2-2 yapan golü seyreti.

GOLÜ İPTAL ETTİ

Gol kararı veren hakem Mohamed Farouk, ekibiyle birlikte kenarda kulübeye çekilip pozisyonu telefondan izledi. Telefonda izlediği golün ardından Al-Nasr'ın golünü iptal etti.

Bu olayın tarihte eşi benzeri görülmedi! VAR olmayan ligde cep telefonundan pozisyon izleyen hakeme tarihi ceza

ARDINDAN GOL GELDİ

İptal edilen golün ardından Suez takımı maçın son bölümünde skoru 3-1'e getirip karşılaşmayı kazandı. Al-Nasr takımı yaşananları protesto etti.

Bu olayın tarihte eşi benzeri görülmedi! VAR olmayan ligde cep telefonundan pozisyon izleyen hakeme tarihi ceza

VAR OLMAYAN LİGDE İZLEDİ

Hakemin VAR kullanılmayan ligde cep telefonuyla pozisyonu seyretmesi adeta kıyameti kopardı. Mısır Futbol Federasyonu hakem Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.

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Son Dakika Spor Yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi! VAR bulunmayan ligde telefondan pozisyon izlemesinin cezası tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi! VAR bulunmayan ligde telefondan pozisyon izlemesinin cezası tarihe geçti - Son Dakika
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