Yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi! VAR bulunmayan ligde telefondan pozisyon izlemesinin cezası tarihe geçti

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Mısır 2. Ligi'nde oynanan maçta tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Suez SC ve Al-Nasr arasındaki maçta hakem Mohamed Farouk, karşılaşmada taraftarın cep telefonundan 90. dakikada gelen ve skoru 2-2 yapan golü seyreti.

GOLÜ İPTAL ETTİ

Gol kararı veren hakem Mohamed Farouk, ekibiyle birlikte kenarda kulübeye çekilip pozisyonu telefondan izledi. Telefonda izlediği golün ardından Al-Nasr'ın golünü iptal etti.

ARDINDAN GOL GELDİ

İptal edilen golün ardından Suez takımı maçın son bölümünde skoru 3-1'e getirip karşılaşmayı kazandı. Al-Nasr takımı yaşananları protesto etti.

VAR OLMAYAN LİGDE İZLEDİ

Hakemin VAR kullanılmayan ligde cep telefonuyla pozisyonu seyretmesi adeta kıyameti kopardı. Mısır Futbol Federasyonu hakem Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.