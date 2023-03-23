Mısır 2. Ligi'nde oynanan maçta tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Suez SC ve Al-Nasr arasındaki maçta hakem Mohamed Farouk, karşılaşmada taraftarın cep telefonundan 90. dakikada gelen ve skoru 2-2 yapan golü seyreti.
Gol kararı veren hakem Mohamed Farouk, ekibiyle birlikte kenarda kulübeye çekilip pozisyonu telefondan izledi. Telefonda izlediği golün ardından Al-Nasr'ın golünü iptal etti.
İptal edilen golün ardından Suez takımı maçın son bölümünde skoru 3-1'e getirip karşılaşmayı kazandı. Al-Nasr takımı yaşananları protesto etti.
Hakemin VAR kullanılmayan ligde cep telefonuyla pozisyonu seyretmesi adeta kıyameti kopardı. Mısır Futbol Federasyonu hakem Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.
Son Dakika › Spor › Yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi! VAR bulunmayan ligde telefondan pozisyon izlemesinin cezası tarihe geçti - Son Dakika