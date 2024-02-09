Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonası\'nda yedinci kez şampiyonluk için mindere çıkacak

Kadın Güreş Milli Takımı'nın 76 kiloda başarıyı ismi Yasemin Adar Yiğit, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mindere yedinci Avrupa şampiyonluğu için çıkacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift antrenman yapan milli güreşçi, 12-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yasemin Adar Yiğit, AA muhabirine, tüm takım olarak Avrupa Şampiyonası öncesi çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.
Kadın Güreş Milli Takımı'nın iddialı bir kadroya sahip olduğunu aktaran Yiğit, "Her yıl Avrupa'da takım halinde mutlaka ilk üçe giriyoruz. Tabii ki hedefimiz takım halinde Avrupa şampiyonu olmak. Bireysel olarak hepimizin şampiyonlukları var. Hepimiz birbirinden başarılı sporcularız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Kadınlarda altı kez Avrupa şampiyonu olduğunu vurgulayan Yiğit, "Benden daha efsanevi erkek güreşçilerimiz var. Mesela Rıza Kayaalp (12) ve Taha Akgül (10) rekor yapan sporcular. Benim de federasyon başkanımız Şeref Eroğlu gibi 6 Avrupa şampiyonluğum var. Yedinci kez Avrupa şampiyonu olursam, başkanımızı geçmiş olacağım." değerlendirmesinde bulundu.
"2024 Paris Olimpiyatları kadın güreşinin yılı olacak"
Yiğit, birçok kez tarihe geçtiğini ifade ederek, "Bana 'ilklerin kadını' diyorlar. İlk kez Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonlukları, olimpiyat madalyası almak bana nasip oldu. Önümüzde çok başarılı bir ekibimiz var. Sadece ben şampiyon değilim, ekibimizde çok şampiyon var." ifadelerini kullandı.
Paris 2024 Olimpiyatları'na iki kotaları olduğunu kaydeden Yiğit, "Evin Demirhan ve Buse Tosun Çavuşoğlu arkadaşımız kotaya sahip. Umarım diğer sıkletlerde de kotayı alıp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Alınmamış dört kotamız daha var ama ikisi garanti. Eminim ki Paris 2024 Olimpiyatları kadın güreşinin yılı olacak." diyerek sözlerini tamamladı.
Kariyerinde 6 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat bronz madalyası bulunan Yasemin Adar Yiğit, Türk kadın güreşinin öncüsü konumunda.
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