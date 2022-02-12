Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın ikinci ayak mücadelesinde iki yarış birden yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Belerus'dan 31 yelkenli yat ile 280 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre körfezde uygun rüzgar için bekledi. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından bir süre antrenman turları atıldı.

Koy içinde gerçekleştirilen ilk gün yarışlarında iki yarış birden gerçekleştirildi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, 13. kez düzenledikleri trofenin 2. ayak ilk gün yarışlarında iki yarış yaptıklarını söyledi.

Trofenin ikinci ayağı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.