Denizli Yıldızspor formasıyla futbola geri dönen Yattara, ilk maçında oyuna 2. yarıda dahil olurken takımı mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yattara, amatör futbolculara destek olmak için sahaya çıktığını ifade etti.
İbrahim Yattara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çivril'e, amatör spora destek vermek için geldiğini söyledi. Amatör takımda oynamanın enteresan bir durum olduğunu ifade eden Yattara, "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir durum. Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum. Aile gibi bir takım var burada." diye konuştu.
Maç sonunda Yattara, takımının diğer oyuncularıyla seyircilerin önüne gelerek, galibiyet sevinci yaşadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği maçta, taraftarlar Yattara'ya büyük ilgi gösterdi.
Son Dakika › Spor › Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı - Son Dakika Spor