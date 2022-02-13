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Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı - Son Dakika

Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı

13.02.2022 17:19

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ibrahim Yattara, sözleşme imzaladığı Denizli Süper Amatör Ligi takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'la ilk maçına çıktı. 61 numaralı formayı giyen 41 yaşındaki Yattara karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Denizli Yıldızspor formasıyla futbola geri dönen Yattara, ilk maçında oyuna 2. yarıda dahil olurken takımı mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yattara, amatör futbolculara destek olmak için sahaya çıktığını ifade etti.

"BENİMLE OYNAMALARINI VE MOTİVE OLMALARINI İSTEDİM"

İbrahim Yattara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çivril'e, amatör spora destek vermek için geldiğini söyledi. Amatör takımda oynamanın enteresan bir durum olduğunu ifade eden Yattara, "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir durum. Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum. Aile gibi bir takım var burada." diye konuştu.

Yattara sahalara geri döndü! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma numarası

2 BİN KİŞİ MAÇI İZLEDİ

Maç sonunda Yattara, takımının diğer oyuncularıyla seyircilerin önüne gelerek, galibiyet sevinci yaşadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği maçta, taraftarlar Yattara'ya büyük ilgi gösterdi.

Yattara, 41 yaşında sahalara geri döndü! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma numarası
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Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı - Son Dakika
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