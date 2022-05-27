Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor - Son Dakika
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Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor

27.05.2022 16:18
Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okulları açılacak. Yaz spor okulları bünyesinde açılacak kurslarına sınırlı kontenjan ve belirli yaş aralığında çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlar, online olarak www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden yapılacak. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Spor Okulları, Nevşehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor - Son Dakika


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