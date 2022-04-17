Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır

17.04.2022 19:38
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, konakladığı otelde kampa girdi.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika


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